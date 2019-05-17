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Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Новосибирском

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Три порожних вагона грузового поезда сошли с рельсов в пятницу на станции Болотная в Новосибирской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В результате инцидента никто не пострадал, нарушен габарит подъездного пути. Инцидент не повлиял на график движения поездов, все поезда продолжат движение согласно расписанию", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 10:09 по московскому времени на подъездных путях станции во время маневровых работ.

К месту схода направлен восстановительный поезд со станции Инская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.

Новосибирская область

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