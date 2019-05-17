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Пылевой смерч был замечен неподалеку от Петербурга

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В соцсетях опубликовали видеозапись пылевого смерча, замеченного у торгового центра "Мега Дыбенко" под Санкт-Петербургом в городе Кудрово.

Видео с необычным природным явлением было опубликовано в пятницу в сообществе в соцсети "ВКонтакте". На записи виден пылевой вихрь, вращающийся в воздухе на высоте нескольких метров.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил "Интерфаксу", что затрудняется комментировать видеозапись.

"Нам сегодня не раз звонили с этим вопросом, и мы даже посмотрели видео. Вы знаете, я затрудняюсь это комментировать. Никаких условий (для возникновения таких вихрей - ИФ) нет, на записи ясное небо с небольшими облаками", - уточнил он.

Ленинградская область Санкт-Петербург

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