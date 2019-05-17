Обвиняемый в спонсировании ИГ в Москве заявил, что хотел помочь детям Африки

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Гражданин РФ, 26-летний уроженец Северной Осетии Георгий Гуев, задержанный по делу о перечислении боевикам запрещенного в России "Исламского государства" 50 млн рублей, заявил в суде, что собирался помочь африканским детям.

"Как мусульманин я помогал нуждающимся. Несколько лет назад я наткнулся в интернете на публикацию фонда по названием "Живое сердце", который занимался рытьем колодцев в африканских деревнях, чтобы помочь детям. После этого я делал переводы на банковские карты этого фонда, но владельцев карт лично не знал", - сказал Гуев в Черемушкинском суде Москвы в пятницу, где рассматривается ходатайство следствия об аресте задержанного.

Адвокат Гуева указал суду на то, что с 2015 по 2019 год - период, в течение которого, как считает следствие, тот переводил деньги боевикам - с его карты было перечислено всего 150 тысяч рублей.

Гуева обвиняют в финансировании терроризма. О его задержании накануне сообщили в ФСБ и СК. По версии ведомств, в 2015 - 2019 годах он перевел в общей сложности 50 млн рублей членам ИГ в Сирии, а также основателю исламского фонда "Мухаджирун" Исраилу Ахмеднабиеву, известному как "Абу Умар Саситлинский".