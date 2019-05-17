Ивановские газовщики закачали в трубы воду вместо газа

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Причины утечки газа в одном из жилых домов в Иванове выясняют в рамках уголовного дела, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, в квартире в доме на проспекте Текстильщиков при подключении газовой колонки газовщики перепутали соединения газ-вода. В результате вода была закачана в газопровод, произошла утечка газа.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.