Правительство обещало выделить 100 млрд руб. на проект "Старшее поколение"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - На проект "Старшее поколение будет потрачено порядка 100 млрд рублей, главный акцент программы - на продлении активного периода жизни пожилых людей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"На реализацию (проекта) мы планируем финансирование на ближайшие годы - практически 100 млрд рублей. У нас есть конкретные показатели, на которые мы должны выйти", - сказал Медведев на совещании по проблематике реализации программы "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография".

Акцент при этом Медведев сделал на необходимости увеличения продолжительности здоровой жизни, то есть, по его словам, нужно "продлить именно активный период".

"Решающее значение здесь имеют профилактические осмотры и диспансеризация. Мы будем расширять их возможности так, чтобы к 2024 году профилактический осмотр проходило не менее 70 процентов пожилых людей. Не менее 90 процентов пенсионеров, у кого есть серьёзные заболевания, должны быть поставлены на диспансерное наблюдение", - сказал премьер.

Учитывается также фактор более высокой смертности на селе по сравнению с городом, добавил он.

"Поэтому для сельских жителей старше 65 лет будут проводиться дополнительные обследования", - сказал Медведев.

Он подчеркнул необходимость создания современной сети гериатрических центров во всех регионах. "Помощь в них смогут получать сотни тысяч наших граждан", - сказал премьер.

Уже сейчас во многих регионах созданы творческие клубы, компьютерные курсы, курсы иностранных языков, люди старшего поколения привлекаются в качестве наставников, напомнил Медведев.

"При этом многие пожилые люди хотели бы продолжить работу, это бывает довольно сложно сделать, поскольку рынок труда серьезно меняется, поэтому нужны переобучающие программы, которые помогут освоить действительно востребованные, актуальные специальности и такая работа в регионах уже в целом идёт", - сказал Медведев.

В международной практике существует специальный Индекс активного долголетия, напомнил глава правительства, и России надо создать методику расчёта подобного индекса, гармонизировав ее с требованиями ООН.