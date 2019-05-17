В Коми помощник депутата от КПРФ получил условный срок из-за видеороликов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сыктывкарский горсуд признал экс-главу отделения движения "Национально-патриотические силы России" в Коми, помощника депутата Госсовета республики от КПРФ Виктора Вишневецкого виновным в возбуждении ненависти и вражды.

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Сыктывкара, суд назначил подсудимому наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Как сообщалось, в 2018 году в отношении главы отделения движения национально-патриотических сил России в Коми, помощника депутата Госсовета республики от КПРФ Вишневецкого возбудили уголовное дело. Его заподозрили в возбуждении ненависти и вражды.

По данным следствия, в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года фигурант размещал на своей странице в социальной сети в открытом доступе видеоматериалы антисемитского характера. Их содержание было направлено на возбуждение ненависти, вражды, а также унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальной принадлежности, происхождения и отношения к религии.