В Коми нашли останки полицейского, утонувшего в 2018 году

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Коми спустя год обнаружено тело утонувшего в Ижемском районе полицейского.

Как сообщили "Интерфаксу" в районном отделе регионального СКР, 12 мая скелетированные останки человека в форме сотрудника полиции обнаружил возле деревни Усть-Ижма местный житель. Были также найдены служебные документы полицейского, пропавшего в мае 2018 года.

"Следователи организовали проверку по факту обнаружения останков и назначили генетическую экспертизу", - отметил собеседник агентства.

Признаков насильственной смерти не установлено, добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в мае прошлого года на территории Ижемского района 30-летний сотрудник правоохранительных органов отправился на снегоходе из села Няшабож в поселок Щельяюр и пропал.