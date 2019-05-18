Четыре человека погибли в пожаре в Ярославской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В селе Покров Ярославской области пожар унес жизни четырех человек, следователи возбудили уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"По предварительным данным, пожар в жилом доме унес жизни четырех человек, еще трое пострадали. В настоящее время проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

На месте работают следователи и криминалисты следственного управления СКР по Ярославской области.