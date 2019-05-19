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Три человека погибли в пожаре в Оренбуржье

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Тела троих человек обнаружены на месте пожара в жилом доме в поселке Адамовка (Оренбургская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС в воскресенье.

Сообщение о возгорании жилого дома и надворной постройки в поселке Адамовка поступило в оперативные службы в 4:52 местного времени.

В 8:18 пожарным удалось полностью потушить пожар на площади 160 кв. метров. На месте пожара обнаружены тела троих человек.

Оренбургская область

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