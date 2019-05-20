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Четыре человека погибли в Свердловской области при падении автомобиля в реку

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли при опрокидывании автомобиля в реку в Свердловской области, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

"19.05.2019 в 20:35 в с. Коптелово водитель 1982 г.р., управляя а/м "ВАЗ-21053", совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.

В результате автоаварии, по данным ГИБДД, водитель и четыре пассажира автомобиля "ВАЗ-21053", в том числе несовершеннолетний 2005 г.р, погибли.

Свердловская область

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