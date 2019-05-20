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Представители "Единой России" и Трудовой партии Кореи встретятся в Москве

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Руководители партии "Единая Россия" и Трудовой партии Кореи (КНДР) в конце мая, как ожидается, встретятся в Москве, сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, заместитель секретаря генсовета ЕР Андрей Климов.

"С КНДР наработаны очень хорошие связи, и по линии наших региональных партийных организаций, и я был в Пхеньяне, и мы принимали делегации высокого уровня. Не хочу всех деталей рассказывать, в конце мая будет большая встреча в Москве с членами высшего руководства Трудовой партии Кореи, они запросили со мной эту встречу", - сказал Климов в понедельник журналистам во Владивостоке после открытия международного партийного центра "ЕР".

Он также сообщил, что представители "ЕР" планируют поездку в Пхеньян.

"У нас планировалось посещение Пхеньяна, в зависимости от того, когда это будет, мы попробуем через Владивосток, возьмем кого-то из этого центра (международного партийного центра "ЕР" во Владивостоке - ИФ)", - сказал Климов.

КНДР Единая Россия ТПК

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