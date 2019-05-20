Под Оренбургом убили бизнесмена, его жену и водителя

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства троих человек в Оренбурге.

Региональное СУ СКР сообщает, что утром в понедельник в жилом доме в поселке Ростоши, расположенном в черте города, "были обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти".

Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В СУ СКР не уточняют, в какой именно организации работали убитые, а также каким образом было совершено преступление.

Между тем, как сообщает сайт Урал56.Ру, речь идет об убийстве директора оренбургского филиала "Газпромтранс" Андрея Бахарева.