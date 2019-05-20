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РЖД сменили начальника МЖД

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Начальником Московской железной дороги (МЖД, филиал ОАО "РЖД") назначен Михаил Глазков, с 2018 года и до настоящего времени возглавлявший специальное управление монополии, сообщило ОАО "Российские железные дороги".

Глазков родился в 1980 г. Выпускник Московского государственного университета путей сообщения. На железной дороге с 2002 г. Начинал дежурным по сортировочной горке станции Ховрино (Москва). С 2010 г. работал главным инженером московского отделения Октябрьской железной дороги (ОктЖД), в 2011 г. стал заместителем главного инженера ОктЖД, в 2013 г. - замглавы магистрали по территориальному управлению. В 2014 г. назначен на должность первого замначальника Октябрьской железной дороги.

Владимир Молдавер, возглавлявший МЖД с 2009 г., перешел на должность старшего советника генерального директора компании - главного инспектора.

РЖД

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