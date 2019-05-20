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В Мурманске загорелся склад войсковой части

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Мурманске в понедельник произошел пожар на складе войсковой части на улице Гвардейская.

Как сообщил журналистам начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ЦУКС ГУ МЧС по Мурманской области Алексей Мирошниченко, информация о пожаре поступила в 13:43 по московскому времени.

"По прибытии было установлено, что горит на складе на площади 200 кв.м. В десяти метрах находится автозаправочный комплекс", - сказал Мирошниченко.

Он отметил, что пожару был присвоен ранг 1-БИС, в настоящее время возгорание локализовано.

Мурманск

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