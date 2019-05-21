В Уфе осудили психотерапевта за изнасилование 16-летней пациентки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор уфимскому врачу по делу об изнасиловании 16-летней пациентки во время сеанса психотерапии, сообщает пресс-служба СУ СКР Башкирии во вторник.

Психотерапевт признан виновным по статьям 131 и 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).

Преступление было совершено в ноябре 2016 года. Мать привела свою 16-летнюю дочь к психотерапевту для оказания медпомощи.

"Подсудимый, зная, что девочка находится в беспомощном состоянии и не способна оказать ему сопротивление, воспользовался этим, и напал на нее", - говорится в сообщении.

После этого врач сказал матери, что ее дочь "страдает психическим расстройством, а также имеет склонность к фантазированию, поэтому не стоит доверять ее рассказам о сеансах психотерапии".

Суд приговорил фигуранта к девяти годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и лишил его права заниматься врачебной практикой сроком на пять лет.