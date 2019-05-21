Родовое село Кадырова собрались переименовать в Ахмат-Юрт

Баннер с изображением Ахмата Кадырова в Грозном Фото: ТАСС, Елена Афонина

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сход граждан в селе Центарой Курчалоевского района Чечни, где жил и учился первый президент республики Ахмат Кадыров, принял решение просить органы власти о переименовании населенного пункта в Ахмат-Юрт, сообщила Общественная палата Чеченской республики.

"За предложение переименовать Центарой в Ахмат-Юрт проголосовали все участники схода единогласно", - говорится в сообщении Общественной палаты региона, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Участники схода отмечали, что Ахмат Кадыров "имеет выдающиеся заслуги перед чеченским народом и всей Россией", поскольку "именно он сумел добиться победы над терроризмом".

В Общественной палате напомнили, что Ахмат Кадыров жил и учился в селе Центарой.

Село Центарой расположено по обоим берегам реки Мичик, в 12 км к северо-востоку от районного центра - Курчалой и в 52 км к юго-востоку от города Грозный. Население - около 9 тыс. человек.