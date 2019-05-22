Авиакомпанию "Ай Флай" оштрафовали за взятку представителю Росавиации

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Суд оштрафовал авиакомпанию "Ай Флай" на 21,6 млн рублей за дачу взятки представителю Росавиации, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России в среду.

Ранее Генпрокуратура по результатам проверки возбудила в отношении ООО "Ай Флай" дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица в крупном размере (ч.2 ст. 19.28 КоАП РФ). Основанием послужили материалы уголовного дела по фактам передачи генеральным директором ООО "Ай Флай" Евгением Филатовым взяток заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрию Малышеву на общую сумму более 2 млн рублей. Деньги передавались за организацию выдачи авиакомпании разрешений на разовые полеты в порядке международных чартерных сезонных рейсов.

В Генпрокуратуре уточнили, что постановление мирового судьи в законную силу не вступило в связи с жалобой ООО "Ай Флай" о несогласии с размером назначенного административного штрафа.

Вступившим в законную силу приговором Черемушкинского районного суда города Москвы от 28 февраля 2019 года сотрудник Росавиации Филатов признан виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 6 млн 480 тысяч рублей, напомнили в Генпрокуратуре.