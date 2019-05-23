Глава Пскова Цецерский досрочно сложил полномочия

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Псковской городской думы на заседании в четверг досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с сессии гордумы, решение принималось тайным голосованием. "За" проголосовали 22 из 24 присутствующих депутатов.

Уход с поста руководителя муниципалитета связан с избранием Цецерского председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Как он пояснил, дальнейшая деятельность требует переезда в Москву, в связи с чем он вынужден оставить пост главы Пскова. При этом он сохранит за собой полномочия депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №5.

И.о. главы города назначена Елена Полонская.

Иван Цецерский с 1998 года начал депутатскую деятельность. Является депутатом Псковской городской думы пяти созывов (1998, 2002, 2007, 2012, 2017). С 2009 года - глава Пскова.