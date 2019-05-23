КС разрешил суд присяжных для несовершеннолетних, если они проходят по делу со взрослыми

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал допустимым рассмотрение присяжными уголовных дел взрослых обвиняемых вместе с несовершеннолетними в случаях, когда выделение материалов несовершеннолетних фигурантов в отдельное производство вредит объективности, следует из опубликованного постановления суда.

КС в связи с запросом Ленинградского областного суда проверил конституционность пункта 2.1 части 2 статьи 30 УПК РФ. Данное положение блокирует совершеннолетним обвиняемым доступ к суду присяжных, если их судят вместе с несовершеннолетними.

Коллизия возникла при сочетании двух положений Уголовно-процессуального закона. Согласно одному из них, на суд присяжных имеют право только совершеннолетние обвиняемые. В то же время другая статья УПК разрешает рассмотреть дело судом присяжных, если хотя бы один из подсудимых просит об этом.

Ленинградский областной суд столкнулся с данной коллизией при рассмотрении дела четырех фигурантов. Единственный совершеннолетний из них обратился с ходатайством рассмотреть его дело судом присяжных, которое было удовлетворено. Трое несовершеннолетних фигурантов с этим не согласились и подали в Леноблсуд жалобу.

Леноблсуд, в свою очередь, обнаружил правовую коллизию и обратился за разъяснениями в КС.

КС пришел к выводу, что оспоренная норма не противоречит Конституции и допускает рассмотрение дела судом присяжных, когда выделение материала в отношении несовершеннолетних в отдельное производство невозможно ввиду препятствия объективности разрешения дел.