Поиск

КС разрешил суд присяжных для несовершеннолетних, если они проходят по делу со взрослыми

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал допустимым рассмотрение присяжными уголовных дел взрослых обвиняемых вместе с несовершеннолетними в случаях, когда выделение материалов несовершеннолетних фигурантов в отдельное производство вредит объективности, следует из опубликованного постановления суда.

КС в связи с запросом Ленинградского областного суда проверил конституционность пункта 2.1 части 2 статьи 30 УПК РФ. Данное положение блокирует совершеннолетним обвиняемым доступ к суду присяжных, если их судят вместе с несовершеннолетними.

Коллизия возникла при сочетании двух положений Уголовно-процессуального закона. Согласно одному из них, на суд присяжных имеют право только совершеннолетние обвиняемые. В то же время другая статья УПК разрешает рассмотреть дело судом присяжных, если хотя бы один из подсудимых просит об этом.

Ленинградский областной суд столкнулся с данной коллизией при рассмотрении дела четырех фигурантов. Единственный совершеннолетний из них обратился с ходатайством рассмотреть его дело судом присяжных, которое было удовлетворено. Трое несовершеннолетних фигурантов с этим не согласились и подали в Леноблсуд жалобу.

Леноблсуд, в свою очередь, обнаружил правовую коллизию и обратился за разъяснениями в КС.

КС пришел к выводу, что оспоренная норма не противоречит Конституции и допускает рассмотрение дела судом присяжных, когда выделение материала в отношении несовершеннолетних в отдельное производство невозможно ввиду препятствия объективности разрешения дел.

КС РФ

Новости

Патриарх лишил сана игумена Троице-Сергиевой лавры, ударившего монаха ножом

Дело Михаила Абызова

Адвокат Абызова заявил, что его семья осталась без денег из-за ареста счетов

В красноярском парламенте призвали к запрету Minecraft из-за гиперактивности детей

В Госдуме РФ ответили на призывы НАТО покинуть Крым

В Госдуме РФ ответили на призывы НАТО покинуть Крым

Треть всех выплат по ОСАГО в России в 2018 году досталась мошенникам

Треть всех выплат по ОСАГО в России в 2018 году досталась мошенникам
Дело Михаила Абызова

В квартире экс-министра Абызова были найдены наркотики

В квартире экс-министра Абызова были найдены наркотики

В Петрозаводске запретили воздушные шары на выпускных ради сохранения экологии

Сын Вагита Алекперова возглавил рейтинг самых богатых наследников по версии Forbes

Сын Вагита Алекперова возглавил рейтинг самых богатых наследников по версии Forbes

В Троице-Сергиевой лавре пьяный монах напал с ножом на собрата

Минпросвещения проверит пермскую школу, где мальчикам снизили проходной балл

Минпросвещения проверит пермскую школу, где мальчикам снизили проходной балл
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');