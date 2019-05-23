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Евкуров одобрил отрезвляющую идею конфискации автомобилей у пьяных водителей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подержал идею МВД РФ законодательно закрепить возможность конфискации автомобилей у водителей за пьяное вождение.

"Предлагаю законодательно закрепить практику легитимной конфискации транспортного средства у таких людей с дальнейшим выставлением данного ТС на публичный аукцион. Вырученные деньги направлять на лечение и реабилитацию пострадавших в результате ДТП", - заявил Евкуров "Интерфаксу".

Глава Ингушетии подчеркнул, что параллельно с изъятием автомобилей за пьяное вождение необходимо накладывать запрет на приобретение новых транспортных средств для таких нарушителей.

"Наиболее разумным вариантом борьбы с пьянством за рулем мне видится подход не криминальный, не ущемляющий личность, которая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения даже не отдает себе отчет в том, что она - личность, а подход прагматичный. Я бы сказал отрезвляющий", - добавил Евкуров.

Ранее сообщалось, что МВД РФ предложило законодательно закрепить возможность конфисковывать у водителей автомобили за пьяное вождение.

Ингушетия Юнус-Бек Евкуров МВД

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