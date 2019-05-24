Все приехавшие в Кремль на встречу с Путиным экс-губернаторы уже трудоустроены

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Все бывшие главы российских регионов, приехавшие накануне в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, уже трудоустроены, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил "Известиям", что все участники встречи из числа бывших глав регионов уже трудоустроены", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что 23 мая на встречу с президентом Путиным в Москву прибыли экс-глава Алтая Александр Бердников, бывший руководитель Калмыкии Алексей Орлов, а также экс-губернаторы Челябинской, Мурманской, Оренбургской и Кемеровской областей Борис Дубровский, Марина Ковтун, Юрий Берг, Аман Тулеев. При этом в статье не уточняется, где именно они теперь работают.

Как сообщал ранее "Интерфакс", бывшие руководители Якутии, а также Липецкой и Курской областей Егор Борисов, Олег Королев и Александр Михайлов стали сенаторами, прежний губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт - членом коллегии ВПК, экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова была назначена аудитором Счетной палаты, экс-глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко занял пост председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации, а бывший губернатор Курганской области Александр Кокорин вошел в совет директоров уранодобывающего холдинга АО "Атомредметзолото" (входит в ГК "Росатом").