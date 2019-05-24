Сургутский депутат задекларировал 29 квартир и десять самолетов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Депутат Думы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Евгений Барсов, отчитываясь о доходах за 2018 год и имуществе, указал несколько десятков квартир и самолеты, следует из материалов на сайте сургутской Думы.

Среди недвижимого имущества депутата указаны десять спортивных самолетов, два автомобиля и экскаватор. В собственности Барсова находится девять земельных участков, дом, 29 квартир, автостоянка и газопровод.

В прошлом году депутат получил доход в размере 33,5 млн рублей, став самым состоятельным народным избранником в Думе.

По данным сайта Думы Сургута, Барсов с 1991 по 2018 годы занимал должность гендиректора ОАО "Сургутстройтрест", в настоящее время он является президентом Федерации самолетного спорта ХМАО. До 2018 года состоял в партии "Единая Россия", затем перешел в ЛДПР.