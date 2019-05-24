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Три боевика уничтожены в Дагестане

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает о ликвидации трех боевиков в Дагестане.

"В Дагестане нейтрализованы трое бандитов. На месте боестолкновения обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" представитель Информцентра НАК.

По его словам, в рамках режима контртеррористической операции оперативный штаб НАК проводил проверки в Кизилюртовском районе Дагестана. "При осмотре нежилого частного дома, расположенного в селении Султан-Янги-Юрт, сотрудники сил правопорядка были обстреляны группой вооруженных лиц. Ответным огнем нейтрализованы трое бандитов", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

Дагестан НАК

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