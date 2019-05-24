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В Сбербанке сообщили о задержании ОПГ из Молдавии, подрывавшей банкоматы в Москве

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил о задержании подозреваемых в подрыве банкоматов в Москве.

"При содействии Службы безопасности Сбербанка ГУ МВД по г. Москве задержана этническая преступная группа, состоящая из граждан Молдавии, причастная к подрыву двух банкоматов Сбербанка", - говорится в сообщении банка.

"Ведётся следствие по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 30 и пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (Покушение на кражу). Задержать подозреваемых помогли данные с камер видеонаблюдения и тщательный анализ финансовых операций возможных фигурантов преступления", - отмечается в сообщении.

В Сбербанке напомнили, что злоумышленники дважды пытались подорвать банкоматы этого кредитного учреждения. Первый инцидент случился 21 марта в офисе банка на улице Дежнева, затем попытка подорвать банкомат была предпринята 17 мая в офисе на улице Бутлерова. Однако разрушить сейф банкомата и добраться до денег преступникам не удалось.

"17 мая в 02:09 в зону самообслуживания офиса Сбербанка на улице Бутлерова, 24 в Москве вошел неизвестный в маске и перчатках. Мужчина заложил взрывчатку в шторку купюроприемника банкомата, размотал провода, выбежал на улицу и произвел подрыв. В 02:10 двое мужчин зашли в зону самообслуживания, убедились, что сейф банкомата не разрушен, и покинули место происшествия. В банкомате на тот момент находилось 3 млн рублей, деньги не были похищены. Аналогичный эпизод имел место примерно в то же время 21 марта в офисе банка на ул. Дежнева, 27 в Москве. Сейф также выдержал взрыв, поэтому преступники ушли ни с чем", - говорится в сообщении.

Задержанные оказались гражданами Молдовы. Они уже признали вину.

"По местам жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты средства оперативной связи, банковские карты и предметы, изобличающие их преступную деятельность. Сейчас ведется работа по установлению их причастности к аналогичным преступлениям, совершенным в разных регионах страны в отношении различных банков", - говорится в сообщении.

Сбербанк

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