В Красноярске уволенный охранник вернулся в магазин в маске и с макетом "Калашникова"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Оперативники задержали в красноярском супермаркете 35-летнего дебошира в маске и с макетом автомата "Калашников", сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

"Сотрудниками Росгвардии был задержан 35-летний гражданин, который ворвался в магазин в черной маске с предметом похожим на автоматическое оружие и повредил пять мониторов, принадлежавших супермаркету", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что гражданин ранее работал в этом магазине, но незадолго до происшествия был уволен. Однако с увольнением он не согласился, приобрел макет автомата "Калашников" АК-74 и вернулся в магазин "на разборки".

Руководство супермаркета уже обратилось в полицию с заявлением по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).