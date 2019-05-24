Фигурант "дела ЮКОСа" Ивлев счел "незаконным бредом" вынесенный ему приговор

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Заочно осужденный фигурант большого "дела ЮКОСа", бывший заместитель управляющего партнера адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" Павел Ивлев считает бредом вынесенный ему приговор, которым он признан виновным в присвоении нефти более чем на 1 трлн рублей.

"Вы понимаете, что такое триллион рублей? Ведь на самом деле меня сегодня признали виновным в хищении на сумму совершенно фантастических размеров. Приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву в 2010 году был абсолютно незаконным бредом, а в моем случае это бред в 2,5 раза больший", - сказал Ивлев "Интерфаксу" в пятницу.

Также он выразил недоумение тем, что судья огласила лишь резолютивную часть приговора, "оставив за кадром всю суть решения".

Ивлев не исключил, что после решения апелляционной инстанции Мосгорсуда обратится в Европейский суд по правам человека.

Хамовнический суд Москвы в пятницу заочно приговорил Ивлева к десяти годам колонии за хищение в составе преступной группы нефти более чем на 1 трлн рублей. В качестве дополнительного наказания ему запрещено в течение трех лет заниматься адвокатской деятельностью. Срок назначенного ему наказания будет исчисляться с момента фактического задержания и заключения под стражу.

Кроме того, суд признал за "Роснефтью", "Самаранефтегазом" и "Томскнефтью" право на удовлетворение исковых требований о компенсации ущерба и направил иски на рассмотрение в гражданское судопроизводство.

Ранее ОАО "Юганскнефтегаз" требовало компенсировать 228,98 млрд рублей, ОАО "Самаранефтегаз" - 77 млрд рублей и ОАО "Томскнефть" ВНК - 93 млрд рублей. Позже потерпевшей стороной как правопреемник была признана ПАО "НК "Роснефть", которая в декабре 2018 года подтвердила заявленные в 2005 и 2006 гг. указанные исковые требования.

Обвинения против Ивлева

Согласно фабуле уголовного дела, Ивлев в 2001-2002 годах в составе организованной группы под руководством бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн тонн нефти ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "Самаранефтегаз" и ОАО "Томскнефть ВНК" - дочерних компаний ЮКОСа, на сумму 1,067 трлн руб. При этом около 133 млрд руб. из этих денежных средств были легализованы.

Как установило следствие, участники группы скупали нефть у нефтеперерабатывающих компаний по себестоимости, которая потом возрастала при перепродаже в несколько раз. Сделки, в свою очередь, оформлялись только на бумаге через фирмы, расположенные в зонах льготного налогообложения, а полученная сверхприбыль скапливалась на счетах фирм, после чего переводилась в офшорные зоны и легализовывалась под видом перечисления дивидендов кипрским учредителям - подконтрольным участникам организованной группы компаниям "Дансли Лимитед" и "Нассаубридж Менеджмент Лимитед".

Ивлев, по версии обвинения, в числе других юристов ЮКОСа обеспечивал правовое сопровождение и видимость юридической чистоты сделок.