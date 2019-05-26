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В одном из торговых центров Иркутска произошел пожар

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Пожарные потушили двухэтажное здание торгового центра "Торгсервис", которое загорелось утром в воскресенье в Иркутске, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Информация о пожаре поступила в 7:30 по местному времени. Прибывшим пожарным удалось локализовать открытое горение на 500 кв. метров, происходившее на первом этаже. В 8:12 пожар был ликвидирован", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, погибших и пострадавших нет. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре произошел в рано утром, до его открытия. На момент прибытия пожарных площадь горения составляла 200 кв. метров, огонь стремительно распространялся по горючим материалам - утеплителю.

ТЦ "Торгсервис" расположен в предместье Рабочем Иркутска, продаются продукты питания и бытовая химия.

Иркутск

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