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В Еврейской автономной области мужчина утонул в реке, спасая двух девочек

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Мужчина погиб, спасая детей из холодной реки в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

В воскресенье днем мужчина, проезжая по мосту через реку Вертопрашиха, заметил двух детей, зовущих на помощь. Он нырнул в воду и вытащил одну из девочек. После этого он поплыл за второй и, по словам очевидцев, исчез под водой, рассказали в МЧС.

В пресс-службе уточнили, что вторая девочка выбралась из ледяной воды самостоятельно.

Подростков доставили в Ленинскую районную больницу для обследования.

ЕАО Еврейская автономная область МЧС

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