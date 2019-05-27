Экс-глава городской больницы в Кузбассе осуждена за присвоение 1,3 млн рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мариинский городской суд (Кузбасс) признал бывшего главного врача "Центральной городской больницы" виновной в присвоении бюджетных средств, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Кемеровской области в понедельник.

Женщина приговорена к четырем годам и шести месяцам лишения свободы условно, также ее обязали возместить ущерб.

По данным пресс-службы, осужденная, занимая с 2013 по 2016 годы должность главного врача городской больницы Мариинска, ежемесячно издавала приказы о незаконных выплатах премий себе, своим заместителям и главному бухгалтеру.

"Премии главному врачу и ее заместителям администрация Мариинского муниципального района не назначала и не согласовывала. В результате противоправных действий главный врач нанесла учреждению ущерб в размере порядка 1 млн 300 тыс. руб.", - говорится в релизе.

Также уточняется, что осужденная была признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере).