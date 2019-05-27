В ГУ МВД Москвы опровергли выведение за штат сотрудников угрозыска

Ранее СМИ сообщили, что такое решение приняли по итогам внутренней проверки в подразделении

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В ГУ МВД Москвы опровергают сообщения о том, что часть сотрудников уголовного розыска в управлении вывели за штат по итогам служебной проверки. Об этом заявили в пресс-службе главка.

Никаких организационно-штатных мероприятий в МУРе не проводят, все сотрудники подразделения проходят службу в соответствии с занимаемыми должностями, сообщил представитель ГУ МВД.

О том, что в Москве вывели за штат сотрудников некоторых подразделений угрозыска, в том числе всю 6-ю оперативно-разыскную часть (ОРЧ), ранее 27 мая сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его утверждению, это решение приняли по итогам проверки, которую в управлении провели сотрудники собственной безопасности МВД и прокуратуры. 6-я ОРЧ отвечает за борьбу с организованной преступностью.