Поиск

В ГУ МВД Москвы опровергли выведение за штат сотрудников угрозыска

Ранее СМИ сообщили, что такое решение приняли по итогам внутренней проверки в подразделении

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В ГУ МВД Москвы опровергают сообщения о том, что часть сотрудников уголовного розыска в управлении вывели за штат по итогам служебной проверки. Об этом заявили в пресс-службе главка.

Никаких организационно-штатных мероприятий в МУРе не проводят, все сотрудники подразделения проходят службу в соответствии с занимаемыми должностями, сообщил представитель ГУ МВД.

О том, что в Москве вывели за штат сотрудников некоторых подразделений угрозыска, в том числе всю 6-ю оперативно-разыскную часть (ОРЧ), ранее 27 мая сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его утверждению, это решение приняли по итогам проверки, которую в управлении провели сотрудники собственной безопасности МВД и прокуратуры. 6-я ОРЧ отвечает за борьбу с организованной преступностью.

Москва МВД прокуратура

Новости

Хакасского чиновника, напавшего на журналиста, исключили из "Единой России"

В "Справедливой России" рассказали о трудностях в возрождении сбора стеклотары

В "Справедливой России" рассказали о трудностях в возрождении сбора стеклотары

Строительные леса обрушились на стройке "Формулы-1" под Петербургом

Региональные туроператоры попросили отменить обязательное страхование ответственности

Региональные туроператоры попросили отменить обязательное страхование ответственности

В Екатеринбурге бизнесмен из списка Титова получил условный срок

Молния попала в ракету "Союз" при запуске с Плесецка

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Песков назвал слухами сообщения об отставке Суркова

Песков назвал слухами сообщения об отставке Суркова
Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Спонсоры строительства храма в Екатеринбурге отмежевались от выбора места для него

В Хакасии возбудили уголовное дело о нападении чиновника на журналиста

В Хакасии возбудили уголовное дело о нападении чиновника на журналиста
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');