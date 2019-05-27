Титов попросил президента об адвокатских полномочиях для бизнес-омбудсменов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов представил в понедельник главе государства Владимиру Путину очередной ежегодный доклад, в котором предлагает наделить бизнес-омбудсменов дополнительными правами, в том числе адвокатскими полномочиями.

"В частности, в докладе предлагается дать им право выступать представителями защищаемых субъектов во всех типах судопроизводства, вступать в уголовное дело в качестве защитника и для дачи заключения в арбитражном процессе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе уполномоченного.

Также Титов предлагает позволить омбудсменам выступать административными истцами и обжаловать вступившие в силу судебные акты в административном судопроизводстве, оспаривать муниципальные правовые акты с их приостановлением до вступления в силу решения суда, посещать места содержания под стражей и места лишения свободы без специального на то разрешения.

"Все уполномоченные должны получить свидетельский иммунитет, отмечается в докладе. Они не должны допрашиваться в качестве свидетелей по обстоятельствам, ставшим им известными в связи с выполнением их функций", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что в одном из разделов доклада зафиксированы наиболее острые проблемы уголовного преследования предпринимателей. Это нарушения при выборе меры пресечения, отказы судов признавать предпринимательский статус обвиняемых, в том числе в случаях, когда речь идет о выполнении государственных и муниципальных контрактов, неоправданно частое применение к бизнесу статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

"Для решения проблем предлагается внести соответствующие корректировки в Уголовно-процессуальный кодекс, а также наделить Генеральную прокуратуру новыми процессуальными полномочиями", - резюмировали в пресс-службе.