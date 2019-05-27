Mazda отзовет в России более 1,6 тыс. машин из-за проблем со стеклоочистителем

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российское подразделение Mazda - ООО "Мазда Мотор РУС" - отзывает в РФ 1,678 тысяч автомобилей Mazda 3. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины, проданные c сентября 2015 по март 2018 гг.

Причиной отзыва является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, "которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей".

"Мазда Мотор РУС" обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Как уточняется, будет выполнена замена переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM), в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла.

Для владельцев ремонт будет бесплатным.