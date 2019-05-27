Группа рецидивистов напала на медиков скорой помощи в Чувашии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Чувашии задержали четверых местных жителей, напавших на работников бригады скорой помощи, сообщается на сайте МВД РФ в понедельник.

Инцидент произошел накануне вечером в Новочебоксарске.

"Нападавшими оказались ранее судимые жители города в возрасте от 18 до 26 лет. На них были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)", - приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

Она отметила, что по факту нападения на медицинского работника проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.