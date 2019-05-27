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"Ростех" назвал невозможной продажу США боевых патронов к российскому оружию

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон объявил закупку боеприпасов, в частности, к автоматам Калашникова и другому оружию

"Ростех" назвал невозможной продажу США боевых патронов к российскому оружию
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Поставка российских боевых патронов для нужд США в настоящее время невозможна, сообщили в госкорпорации "Ростех" в связи с объявлением Пентагоном о закупке патронов для российского оружия.

"Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений",- сказал "Интерфаксу" представитель корпорации в понедельник.

Ранее издание Defence Blog сообщило, что Пентагон объявил закупку патронов для российского оружия: пистолетам Макарова и Токарева, автомату Калашникова, снайперской винтовке Драгунова и другим.

"Указанные в перечне пистолеты, автоматы и пулеметы - это советское и российское оружие, которое ранее было поставлено в большое количество стран, от Азии до Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Данное оружие, а также его копии были произведены не только в СССР и России, но и в ряде других стран",- сообщили в Ростехе.

Там отметили, что такие закупки США производят постоянно. "Для поставок соответствующих патронов США выделяют финансирование, регулярно объявляя тендеры на закупку патронов к оружию советского/российского стандартов",- сказал представитель корпорации.

"Есть все основания полагать, что в текущий момент эти боеприпасы могут быть закуплены в том числе в странах, где они производятся без российской лицензии",- сообщили в Ростехе.

Ростех США

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