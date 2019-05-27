Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в понедельник.

"Планировалась нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали сторонником радикального ислама. Сейчас он под арестом, возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

В следственном управлении СКР по региону уточнили, что террористический акт предотвращен два месяца назад сотрудниками управления совместно с коллегами из УФСБ России по Астраханской области.