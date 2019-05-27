Под Петербургом три человека погибли, врезавшись на автомобиле в дерево

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Три человека разбились насмерть в автомобиле, съехавшем в кювет и врезавшемся в дерево в Киришском районе Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД в понедельник, около 19:00 на 24 км автодороги Кириши - Будогощь водитель автомобиля Mazda, 1984 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим наездом на дерево.

"В результате ДТП водитель и двое пассажиров - мужчины 1984 и 1973 годов рождения - скончались на месте", - отмечается в сообщении.

Ещё один пассажир, 1973 года рождения, получил тяжёлые травмы.