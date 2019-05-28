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Арестован главный "вор в законе" Томской области

Арестован главный "вор в законе" Томской области
Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Полиция при участии бойцов Росгвардии задержала в Томске "вора в законе", который занимает высшее положение в преступной иерархии региона, сообщила во вторник пресс-служба управления МВД по региону.

Кировский районный суд Томска арестовал криминального авторитета, ему грозит до 15 лет лишения свободы по ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

"Подозреваемый был задержан, в ходе обысков изъяты предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для расследования", - говорится в сообщении.

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что речь идет о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как "Коля Томский". Статус "вора в законе" он получил в 2013 году.

Томск Коля Томский Николай Кузьмичев

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