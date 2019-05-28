Суд отказался рассматривать жалобы на приговор основателю Smotra.ru и его жене

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать кассационные жалобы на приговор по делу о мошенничестве в сфере страхования основателю портала Smotra.ru, блогеру Эрику Китуашвили (Давидыч) и его гражданской жене Анне Каганской.

"Мосгорсудом вынесены определения об отказе в передаче на рассмотрение президиума суда кассационных жалоб адвокатов в защиту Китуашвили и Каганской на приговор Дорогомиловского суда Москвы от 19 октября 2018 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда во вторник.

Дорогомиловский суд приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима, признав его виновным в двух эпизодах мошенничества в сфере страхования и в легализации преступного дохода (ч. 4 ст. 159.5 и ст. 174.1 УК РФ). Еще по одному эпизоду мошенничества блогер был оправдан за непричастностью к совершению преступления.

Каганская была признана виновной в одном эпизоде мошенничества в сфере страхования и приговорена к 3 годам и 2 месяцам колонии.

Мосгорсуд 6 декабря того же года, рассмотрев апелляционные жалобы на приговор, признал истекшим срок давности привлечения Китуашвили к уголовной ответственности по двум эпизодам мошенничества и освободил его от наказания. Также после пересчета срока лишения свободы - день в следственном изоляторе за полтора дня в колонии общего режима - наказания избежала и Каганская.

Как было установлено следствием и судом, Китуашвили в составе организованной группы инсценировал хищение четырех машин и после этого по подложным документам он получил от страховых компаний деньги за якобы угнанные застрахованные автомобили. Ущерб от действий блогера и его подельников, согласно приговору, составил более 8 млн рублей.

При этом суды приянли во внимание, что Китуашвили помогал правоохранительным органам при поимке так называемой "банды GTA".

Китуашвили был задержан в феврале 2017 года и с санкции Тверского суда Москвы отправлен под арест, где он находился до рассмотрения его дела Мосгорсудом.