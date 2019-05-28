В новгородских больницах "мертвым душам" за год выдали зарплат на 7 млн рублей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минздрав Новгородской области выявил в местных больницах несуществующих сотрудников, которым только за последний год было выплачено около 7 млн рублей заработной платы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона во вторник.

"В ходе проверок контрольные органы обнаружили более десяти "мертвых душ", которые в больницах никогда не работали, а только получали деньги. В частности, их выявили в клиниках Великого Новгорода", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время проверки медицинских учреждений продолжаются.

"Материалы по уже выявленным нарушениям передаются в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.