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Только 0,25% приговоров в России были оправдательными в 2018 году

Процент оправдательных решений суда снизился по сравнению с позапрошлым годом

Только 0,25% приговоров в России были оправдательными в 2018 году
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что количество оправдательных приговоров в прошлом году снизилось и составило всего четверть процента.

"По-прежнему остается крайне малым количество оправдательных приговоров. В 2018 году их было вынесено 2 195, то есть по 0,25% уголовных дел, что на 20% меньше, чем в 2017 году (по 2751 делу - или 0,3%)", - такие данные приводятся в докладе омбудсмена, распространенному во вторник ее пресс-службой, к конференции по уголовному процессу.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин приводил данные, согласно которым количество оправдательных приговоров, вынесенных по возбужденным СК уголовным делам, составило полпроцента: "В 2018 году было оправдано в судах 516 человек. Это составляет 0,51% от объема следственной работы (Следственного комитета - ИФ). 2017 год - 128 тыс уголовных дел было направлено в суд". "Сколько вы думаете оправдательных приговоров - 534 (0,49%)", - сказал Бастрыкин в марте на коллегии ведомства.

Помимо СК, правом возбуждения уголовного дела обладают также следователи МВД и ФСБ, органы дознания МВД, погранслужбы ФСБ, ФССП, таможенных органов и госпожнадзора.

Татьяна Москалькова

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