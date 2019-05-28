British Airways с октября закроет рейсы из Лондона в Петербург

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Британский авиаперевозчик British Airways с 3 октября прекращает выполнять рейсы из лондонского аэропорта "Хитроу" в Санкт-Петербург ("Пулково").

В заявлении компании говорится, маршрут, который эксплуатируется с 1971 года, более не является коммерчески жизнеспособным.

"Мы будем сотрудничать с нашими авиакомпаниями-партнерами по (альянсу - ИФ) Oneworld и другими перевозчиками, чтобы передать клиентов, которые имеют подтвержденное бронирование (в Петербург - ИФ)", - уточняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что рейс по маршруту Лондон - Петербург может открыть венгерский лоукостер Wizz Air. У бюджетного перевозчика есть дочерняя компания Wizz Air UK, базирующаяся в Великобритании, что дает ей возможность получения допуска на прямые рейсы.

Из Петербурга в Лондон в настоящий момент можно улететь самолетами авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот" ), которая выполняет рейсы в аэропорт "Гэтвик".

У British Airways после ухода с линии Лондон - "Пулково" останутся только два российских рейса - в московские аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово".