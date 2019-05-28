Поиск

British Airways с октября закроет рейсы из Лондона в Петербург

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Британский авиаперевозчик British Airways с 3 октября прекращает выполнять рейсы из лондонского аэропорта "Хитроу" в Санкт-Петербург ("Пулково").

В заявлении компании говорится, маршрут, который эксплуатируется с 1971 года, более не является коммерчески жизнеспособным.

"Мы будем сотрудничать с нашими авиакомпаниями-партнерами по (альянсу - ИФ) Oneworld и другими перевозчиками, чтобы передать клиентов, которые имеют подтвержденное бронирование (в Петербург - ИФ)", - уточняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что рейс по маршруту Лондон - Петербург может открыть венгерский лоукостер Wizz Air. У бюджетного перевозчика есть дочерняя компания Wizz Air UK, базирующаяся в Великобритании, что дает ей возможность получения допуска на прямые рейсы.

Из Петербурга в Лондон в настоящий момент можно улететь самолетами авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот" ), которая выполняет рейсы в аэропорт "Гэтвик".

У British Airways после ухода с линии Лондон - "Пулково" останутся только два российских рейса - в московские аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово".

British Airways Петербург

Новости по теме

Новости

Малис покинул пост гендиректора объединенной компании "Связной" - "Евросеть"

Балканские СМИ сообщили, что задержанный в Косово россиянин попал в больницу

Семиклассник из Вольска перед нападением на школу записал видеообращение

Посольство РФ в Сербии потребовало освободить задержанного в Косово россиянина

Школьник создал петицию за отставку красноярского депутата, предложившего запретить Minecraft

Рекордно выросло число россиян, мечтающих отдохнуть летом за границей

Рекордно выросло число россиян, мечтающих отдохнуть летом за границей

В Вольске задержали школьника, ударившего одноклассницу топором по голове

Банкротство "Трансаэро"

Брошенный во "Внуково" самолет "Трансаэро" продан в 20 раз дешевле изначальной цены

КПРФ потребовала уволить Сердюкова с поста главы совета директоров ОАК

Ущерб России от аварийных космических пусков за восемь лет превысил 35 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');