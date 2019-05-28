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Сын сити-менеджера Чебоксар осужден условно за нападение на полицейского

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Чебоксар (Чувашия) во вторник вынес обвинительный приговор Олегу Ладыкову - сыну главы администрации города Алексея Ладыкова - за оказание сопротивления полицейским.

"Ладыкову назначено 1 год и 4 месяца условного наказания. Действия квалифицированы по части 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и статье 116 (побои) УК РФ", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

В свою очередь прокуратура республики сообщает, что в ходе заседания Ладыков признал вину и ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим или о штрафе.

"С учетом мнения государственного обвинения данное ходатайство судом отклонено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе надзорного ведомства агентству уточнили, что гособвинение просило для подсудимого 2,5 года колонии-поселения.

"Прокуратура изучит приговор на предмет законности, после чего будет решен вопрос о возможности его апелляционного обжалования", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 9 февраля 2019 года сотрудники правоохранительных органов задержали в Чебоксарах подозреваемых в нанесении побоев. Одним из задержанных оказался Ладыков, который затем в помещении отдела полиции ударил сотрудника.

Позднее сити-менджер принес извинения пострадавшим в инциденте с участием его сына. Он отметил, что его "сын - человек совершеннолетний, самостоятельный, и готов понести наказание по всей строгости закона".

Сын главы Чебоксар уже привлекался к административной ответственности.

В частности, в 2016 году он, будучи несовершеннолетним, сел без прав за руль чужого автомобиля и стал предполагаемым виновником ДТП с пострадавшими. Позже в присутствии отца и представителя прокуратуры 17-летний подросток был оштрафован на 15 тыс. рублей за управление машиной без водительского удостоверения (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ).

Глава администрации, комментируя тот инцидент, назвал поступок сына "социально опасным" и заявил, что готов тоже понести наказание.

Чебоксары Чувашия

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