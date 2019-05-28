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"Газпром" посоветовал Камчатке экономить энергоресурсы на фоне небольших запасов газа

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" отмечает высокий потенциал энергосбережения в Камчатском крае.

"В 2010 начались поставки в Петропавловск-Камчатский. Имеем стабильную полку по поставкам газа. И конечно необходимо рассматривать увеличение поставок газа в связи с увеличением потребности. И тут разные варианты. 340 млн (кубометров - ИФ) потребления для Петропавловска-Камчатского - это много. Конечно, если бы была программа по энергосбережению в регионе, то потребность в газе была бы значительно меньше. Мы с Минэнерго обсуждаем этот вопрос относительно того, чтобы включить механизмы энергосбережения в этом регионе", - сказал журналистам зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

Запасы имеющихся у "Газпрома" месторождений на Камчатке не оправдали первоначальных ожиданий. Добычу так и не удалось поднять выше 400 млн кубометров в год при том, что и в "Газпроме" признают потенциальный спрос на газ в Камчатском крае на уровне 1,2 млрд кубометров в год.

Газпром Камчатский край

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