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Неизвестный с ножом напал на полицейского в Ростовской области

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Полиция ищет мужчину, который с ножом напал на полицейского в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области и ранил его. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области

"Полицейский, в свободное от службы время, увидел мужчину, который подозрительно себя вел. При попытке задержания, гражданин оказал сопротивление и нанес сотруднику полиции резаные ранения, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полицейский госпитализирован. Проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию нападавшего.

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