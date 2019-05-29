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Директор предприятия по добыче урана задержан в Забайкалье за получение взятки

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского" по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"По данным следствия, депутат краснокаменского райсовета, который также является руководителем одной из местных компаний, дал взятку гендиректору ПАО в сумме 500 тыс. рублей за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении генерального директора предприятия возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Депутат райсовета стал фигурантом дела по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Отмечается, что преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны следователями на 48 часов, готовятся документы для заключения под стражу. В рабочих кабинетах директора и депутата, а также по местам их жительства проведены обыски.

Расследование уголовного дела поручено следователям Второго отдела по расследованию особо важных дел.

ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского" - крупнейшее в Забайкальском крае горнодобывающее и перерабатывающее предприятие, создано в 1968 году, основной вид деятельности - добыча и переработка урановых руд для их дальнейшего обогащения на предприятиях ядерного топливного цикла ГК "Росатом".

Забайкальский край

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