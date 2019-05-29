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Власти Севастополя попросили военных уменьшить закрытые для яхт морские зоны

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство Севастополя ведет переговоры с Черноморским флотом РФ по вопросу уменьшения площади закрытых для гражданских судов прибрежных зон, сообщила журналистам и.о. вице-губернатора Мария Литовко.

"В части закрытия акватории мы сейчас ведем переговоры с Черноморским флотом (...) Вопрос в том, чтобы при возможности учесть наши пожелания по более индивидуальному подходу при перекрытии акватории", - сказала она в кулуарах Международного морского бизнес-форума в среду.

По словам Литовко, участки акватории, о которых идет речь, "известны всем яхтсменам".

"Одно дело, когда акватория перекрывается на три мили, и ее можно обойти, не пересекая границу, а если перекрывается 12-мильная зона полностью, то нужно пересечь границу (чтобы ее обойти - ИФ). Это и есть для яхтсменов основная сложность", - пояснила и.о. замгубернатора.

Кроме того, для развития яхтенного туризма обсуждается "отмена пограничного режима на определенной акватории - от 2 до 5 миль от берега" вдоль всего Крымского полуострова, добавила она. Запланировано также открытие до конца 2019 года пункта пропуска через границу для маломерных судов в Балаклаве, где будет создана яхтенная марина.

На данный момент в Севастополе работает один погранпункт для маломерных судов - в бухте, расположенной в центре города.

Балаклава - административная часть Севастополя, находится на берегу хорошо защищенной от штормов живописной бухты, которая является крупнейшим в Крыму местом стоянки яхт. Проект международного центра туризма, включающий яхтенную марину, в Балаклаве будет реализован за счет средств федерального и регионального бюджетов (до 7 млрд рублей), а также частных инвестиций (10-15 млрд рублей).

Крым Севастополь

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