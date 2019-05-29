В Мурманской области украли железнодорожный мост через реку Умба

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Мурманской области украли заброшенный железнодорожный мост через реку Умба у пустующего поселка Октябрьский. Полиция выясняет, кто был собственником конструкции, рассказала "Российской газете" представитель регионального управления МВД Валерия Филиппова.

На исчезновение моста в полицию пожаловались жители поселка Коашва Апатитско-Кировского района, сообщила Филиппова. Когда он пропал, неясно.

Раньше по этому мосту по железной дороге вывозили концентраты редкоземельных металлов с Ловозерского горно-обогатительного комбината. Пути полностью разобрали в 2007 году после банкротства владельца ГОКа. Теперь исчез и центральный пролет моста. Местные жители предполагают, что его свалили в реку и затем разобрали на металлолом.

На балансе города Кировска мост не числился, заявила изданию пресс-секретарь мэрии Татьяна Никуличева.

Поселок Октябрьский прекратил существование в 2013 году, когда в нем не осталось жителей.

Неподалеку остается автомобильный мост через реку Умба.