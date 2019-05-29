Поиск

ФАС возбудила дело против "Почты России" из-за марок

Поводом стал запрет заплатить марками за пересылку уведомлений

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства. Основанием стало ограничение возможности оплатить пересылку уведомлений марками.

С января 2019 года "Почта России" своим приказом разрешила расплачиваться за пересылку уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только деньгами. Раньше их можно было оплатить и марками.

ФАС предупредила предприятие о необходимости изменить этот приказ и снять ограничение."Почта России" это требование не выполнила.

ФАС Почта России

Новости по теме

Новости

Арестован подросток, ударивший топором школьницу в Вольске

Арестован подросток, ударивший топором школьницу в Вольске

В Минобрнауки объяснили, почему ректора РУДН назначили главой ВАК в третий раз

В Минобрнауки объяснили, почему ректора РУДН назначили главой ВАК в третий раз

Подсудимый ушел из суда в Казани

ФАС возбудила дело против "Ростелекома"

ФАС возбудила дело против "Ростелекома"

Древнего каменного идола нашли в канаве в Вологодской области

Генпрокуратура отказалась заводить уголовное дело на Быкова из-за книги о Власове

Генпрокуратура отказалась заводить уголовное дело на Быкова из-за книги о Власове

Оставленную матерью в московской поликлинике девочку передали бабушке

Борьба с иноагентами

Чайка предложил ужесточить закон об НКО-иноагентах

Чайка предложил ужесточить закон об НКО-иноагентах

Совфед одобрил закон о фотофиксации техосмотра автомобилей

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');