ФАС возбудила дело против "Почты России" из-за марок

Поводом стал запрет заплатить марками за пересылку уведомлений

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства. Основанием стало ограничение возможности оплатить пересылку уведомлений марками.

С января 2019 года "Почта России" своим приказом разрешила расплачиваться за пересылку уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только деньгами. Раньше их можно было оплатить и марками.

ФАС предупредила предприятие о необходимости изменить этот приказ и снять ограничение."Почта России" это требование не выполнила.