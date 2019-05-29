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В Госдуму внесен законопроект об ответственности за самострой

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Поправки Минстроя РФ к проекту об изменении Кодекса об административных нарушениях (КоАП) в части совершенствования механизма пресечения самовольного строительства внесены в Госдуму, сообщается на сайте правительства РФ.

"Законопроектом предлагается уточнить положения части 1 статьи 9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, распространив ее санкции не только за строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без соответствующего разрешения, но и за строительство и реконструкцию, которые приводят к нарушению установленных предельных параметров", - говорится в сообщении на сайте правительства.

"Поправками предлагается исключить из законопроекта положения, предусматривающие установление ответственности за неисполнение в установленный срок решения о сносе самовольной постройки или о ее приведении в соответствие с установленными требованиями, вынесенного судом или органом местного самоуправления городского округа, поселения в соответствии с гражданским законодательством", - отмечается на сайте.

Проекты поправок были рассмотрены и одобрены на заседании правительства Российской Федерации 23 мая 2019 года.

Госдума Минстрой РФ

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