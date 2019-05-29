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Счетная палата РФ в 2018 году обнаружила нарушения в космической сфере на 50 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ в 2018 году выявила в космической отрасли нарушения объемом в 50 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе палаты в среду.

"В прошлом году нарушения в космической отрасли мы выявляли, но они иного масштаба. Только по проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных (в 2018 году) нарушений составил около 50 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в прошлом году назвал "Роскосмос" рекордсменом по объемам финансовых нарушений.

В отчете палаты говорилось, что в 2017 году аудиторы выявили 151 факт нарушений в работе "Роскосмоса" на общую сумму 785,5 млрд рублей.

Счетная палата РФ

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